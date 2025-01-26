Днем до 8 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 27 января

В понедельник, 27 января, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 мороза до 4 градусов тепла, дневная — от 3 до 8 тепла.

Ветер южный — 7-12 м/с.