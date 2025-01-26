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Днем до 8 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 27 января

Погода 22:00   26.01.2025
Елена Нагорная
Днем до 8 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 27 января

В понедельник, 27 января, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура составит от 1 мороза до 4 градусов тепла, дневная — от 3 до 8 тепла.

Ветер южный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 22:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 27 января, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман.".