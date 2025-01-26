Днем до 8 тепла: прогноз погоды в Харькове и области на 27 января
В понедельник, 27 января, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем — от 5 до 7 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура составит от 1 мороза до 4 градусов тепла, дневная — от 3 до 8 тепла.
Ветер южный — 7-12 м/с.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 22:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 27 января, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют, ночью и утром туман.".