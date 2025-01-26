Удень до 8 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 27 січня

У понеділок, 27 січня, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не прогнозують, уночі та вранці туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 морозу до 4 градусів тепла, денна – від 3 до 8 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с.