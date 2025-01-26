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Удень до 8 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 27 січня

Погода 22:00   26.01.2025
Олена Нагорна
Удень до 8 тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 27 січня

У понеділок, 27 січня, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не прогнозують, уночі та вранці туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 5 до 7 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 1 морозу до 4 градусів тепла, денна – від 3 до 8 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 22:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 27 січня, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Суттєвих опадів не прогнозують, уночі та вранці туман.".