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Густий туман стоїть зранку в Харкові: синоптики попереджають про небезпеку

Погода 07:27   26.01.2025
Олена Нагорна
Густий туман стоїть зранку в Харкові: синоптики попереджають про небезпеку

Туман не спадатиме у Харкові у першій половині доби 26 січня.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Видимість становитиме 200-500 метрів. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Читайте також: Слабкий туман: прогноз погоди в Харкові й області на 26 січня

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 07:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Туман не спадатиме у Харкові у першій половині доби 26 січня.".