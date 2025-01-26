Густий туман стоїть зранку в Харкові: синоптики попереджають про небезпеку

Туман не спадатиме у Харкові у першій половині доби 26 січня.

Попередження про метеорологічні явища І рівня небезпечності (жовтий) опублікував Регіональний центр з гідрометеорології.

Видимість становитиме 200-500 метрів. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.