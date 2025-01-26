Густой туман стоит утром в Харькове: синоптики предупреждают об опасности
Туман не будет спадать в Харькове в первой половине суток 26 января.
Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Видимость составит 200-500 метров. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
Читайте также: Слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз, туман;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Густой туман стоит утром в Харькове: синоптики предупреждают об опасности»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 07:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Туман не будет спадать в Харькове в первой половине суток 26 января.".