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Густой туман стоит утром в Харькове: синоптики предупреждают об опасности

Погода 07:27   26.01.2025
Елена Нагорная
Густой туман стоит утром в Харькове: синоптики предупреждают об опасности

Туман не будет спадать в Харькове в первой половине суток 26 января.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Видимость составит 200-500 метров. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 07:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Туман не будет спадать в Харькове в первой половине суток 26 января.".