Густой туман стоит утром в Харькове: синоптики предупреждают об опасности

Туман не будет спадать в Харькове в первой половине суток 26 января.

Предупреждение о метеорологических явлениях I уровня опасности (желтый) опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Видимость составит 200-500 метров. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.