Live
  • Вс 26.01.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы

Происшествия 09:33   26.01.2025
Елена Нагорная
Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы

В ночь на 26 января (с 19:00 25 января) военные РФ атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы, информирует командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 50 «Шахедов» и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Девять беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий). На момент публикации один дрон был еще в воздухе.

Читайте также: По Основянскому району Харькова ночью ударил «Шахед»: сводка Синегубова

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 26 января: ночная атака БпЛА, туман, фронт
Новости Харькова — главное за 26 января: ночная атака БпЛА, туман, фронт
26.01.2025, 10:32
По Основянскому району Харькова ночью ударил «Шахед»: сводка Синегубова
По Основянскому району Харькова ночью ударил «Шахед»: сводка Синегубова
26.01.2025, 08:51
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
25.01.2025, 21:35
Ночью Харьков атаковали дроны: Терехов сообщил о «прилете» в частном секторе
Ночью Харьков атаковали дроны: Терехов сообщил о «прилете» в частном секторе
26.01.2025, 07:09
Сегодня 26 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 января: какой праздник и день в истории
26.01.2025, 06:00
«Молнии» и «Шахеды»: восемь БпЛА прилетело по Харькову за сутки — ХОВА (видео)
«Молнии» и «Шахеды»: восемь БпЛА прилетело по Харькову за сутки — ХОВА (видео)
26.01.2025, 10:52

Новости по теме:

09:33
Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы
07:09
Ночью Харьков атаковали дроны: Терехов сообщил о «прилете» в частном секторе
21:35
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
17:53
Электронику для ракет и БпЛА поставляла россиянам компания с Харьковщины — СБУ
09:19
Ночью на Харьковщине сбивали вражеские дроны — Воздушные силы ВСУ

Вы читали новость: «Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 09:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 26 января (с 19:00 25 января) военные РФ атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.".