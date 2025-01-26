Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы
В ночь на 26 января (с 19:00 25 января) военные РФ атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы, информирует командование Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 50 «Шахедов» и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.
Девять беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий). На момент публикации один дрон был еще в воздухе.
Читайте также: По Основянскому району Харькова ночью ударил «Шахед»: сводка Синегубова
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: дрони, дроны, новости Харькова, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 09:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 26 января (с 19:00 25 января) военные РФ атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.".