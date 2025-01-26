Российские дроны сбивали ночью на Харьковщине — Воздушные силы

В ночь на 26 января (с 19:00 25 января) военные РФ атаковали Украину 72 ударными БпЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы, информирует командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 50 «Шахедов» и беспилотников других типов в Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Девять беспилотников-имитаторов были локально потеряны (без негативных последствий). На момент публикации один дрон был еще в воздухе.