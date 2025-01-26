По Основянскому району Харькова ночью ударил «Шахед»: сводка Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке проинформировал об обстрелах Харькова в течение минувших суток.
По его данным, в 4:43 26 января в результате «прилета» «Шахеда» в Основянском районе были повреждены окна и крыши 12 частных домов. Пострадавших нет.
Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, этот дрон упал в лесополосе.
«В течение суток враг наносил удары по Харькову БпЛА «Молния» и «Шахед». Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города. Пострадали три человека — острая реакция на стресс, без госпитализации. Повреждены более десяти автомобилей, остекление жилых домов, окна нежилых зданий», — сообщил начальник ХОВА.
Напомним, 25 января БпЛА атаковали Харьков с 14:00. В Холодногорском районе попадание было по инфраструктурному объекту, трое сотрудников которого испытали острую реакцию на стресс, произошел сильный пожар. В Шевченковском районе БпЛА влетел в дорогу, были повреждены восемь авто. В Киевском районе зафиксировано попадание по зданию госучреждения. Вследствие российской атаки в Харькове были проблемы со светом и водой. Около 16:00 армия РФ нанесла четвертый за день удар по городу БпЛА типа «Молния» — по мусорному баку в Шевченковском районе.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 08:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в утренней сводке проинформировал об обстрелах Харькова в течение минувших суток.".