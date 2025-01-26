По Основ’янському району Харкова вночі вдарив «шахед»: зведення Синєгубова
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні поінформував про обстріли Харкова протягом минулої доби.
За його даними, о 4:43 26 січня внаслідок “прильоту” “шахеда” в Основ’янському районі були пошкоджені вікна та дахи 12 приватних будинків. Постраждалих немає.
Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, цей дрон упав у лісосмузі.
“Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову БпЛА «Молния» та «Шахед». Це Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста. Постраждали три людини – гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Пошкоджені більше ніж десять автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель”, – повідомив начальник ХОВА.
Нагадаємо, 25 січня БпЛА атакували Харків з 14:00. У Холодногірському районі влучання було по інфраструктурному об’єкту, троє співробітників якого зазнали гострої реакції на стрес, сталася сильна пожежа. У Шевченківському районі БпЛА влетів у дорогу, були пошкоджені вісім авто. У Київському районі зафіксоване влучання в будівлю держустанови. Внаслідок російської атаки в Харкові були проблеми зі світлом та водою. Близько 16:00 армія РФ завдала четвертого за день удару по місту БпЛА типу «Молния» — по сміттєвому баку у Шевченківському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 08:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ранковому зведенні поінформував про обстріли Харкова протягом минулої доби.".