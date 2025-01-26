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Уночі Харків атакували дрони: Терехов повідомив про влучання у приватний дім

Події 07:09   26.01.2025
Олена Нагорна
Уночі Харків атакували дрони: Терехов повідомив про влучання у приватний дім Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Російські безпілотники атакували Харків у ніч проти 26 січня, інформує мер Ігор Терехов.

Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі, повідомив міський голова.

За попередньою інформацією, пошкоджені вікна, дах та частина будівлі. Профільні служби обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу. Минулося без постраждалих.

Зазначимо, що ЗМІ повідомляли про вибухи в Харкові близько 1:00 і після 4:00.

Нагадаємо, 25 січня БпЛА атакували Харків з 14:00. У Холодногірському районі влучання було по інфраструктурному об’єкту, троє співробітників якого зазнали гострої реакції на стрес, сталася сильна пожежа. У Шевченківському районі БпЛА влетів у дорогу, були пошкоджені вісім авто. У Київському районі зафіксоване влучання в будівлю держустанови. У Харкові були проблеми зі світлом та водою. Близько 16:00 армія РФ завдала четвертого за день удару по місту БпЛА типу «Молния» — по сміттєвому баку у Шевченківському районі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 07:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські безпілотники атакували Харків у ніч проти 26 січня, інформує мер Ігор Терехов.".