Ночью Харьков атаковали дроны: Терехов сообщил о «прилете» в частном секторе

Российские беспилотники атаковали Харьков в ночь на 26 января, информирует мэр Игорь Терехов.

Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе, сообщил городской голова.

По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. Профильные службы обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь. Обошлось без пострадавших.

Отметим, что СМИ сообщали о взрывах в Харькове около 1:00 и после 4:00.

Напомним, 25 января БпЛА атаковали Харьков с 14:00. В Холодногорском районе попадание было по инфраструктурному объекту, трое сотрудников которого испытали острую реакцию на стресс, произошел сильный пожар. В Шевченковском районе БпЛА влетел в дорогу, были повреждены восемь авто. В Киевском районе зафиксировано попадание по зданию госучреждения. В Харькове были проблемы со светом и водой. Около 16:00 армия РФ нанесла четвертый за день удар по городу БпЛА типа «Молния» — по мусорному баку в Шевченковском районе.