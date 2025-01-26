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Ночью Харьков атаковали дроны: Терехов сообщил о «прилете» в частном секторе

Происшествия 07:09   26.01.2025
Елена Нагорная
Ночью Харьков атаковали дроны: Терехов сообщил о «прилете» в частном секторе Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

Российские беспилотники атаковали Харьков в ночь на 26 января, информирует мэр Игорь Терехов.

Один из ударов пришелся на частный дом в Основянском районе, сообщил городской голова.

По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. Профильные службы обследуют повреждения и оказывают необходимую помощь. Обошлось без пострадавших.

Отметим, что СМИ сообщали о взрывах в Харькове около 1:00 и после 4:00.

Напомним, 25 января БпЛА атаковали Харьков с 14:00. В Холодногорском районе попадание было по инфраструктурному объекту, трое сотрудников которого испытали острую реакцию на стресс, произошел сильный пожар. В Шевченковском районе БпЛА влетел в дорогу, были повреждены восемь авто. В Киевском районе зафиксировано попадание по зданию госучреждения. В Харькове были проблемы со светом и водой. Около 16:00 армия РФ нанесла четвертый за день удар по городу БпЛА типа «Молния» — по мусорному баку в Шевченковском районе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские беспилотники атаковали Харьков в ночь на 26 января, информирует мэр Игорь Терехов.".