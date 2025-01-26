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Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили

Події 09:33   26.01.2025
Олена Нагорна
Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили

У ніч проти 26 січня (з 19:00 25 січня) військові РФ атакували Україну 72 ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 50 “шахедів” та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Дев’ять безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). На момент публікації один дрон був ще в повітрі.

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Автор: Олена Нагорна
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Вночі на Харківщині збивали ворожі дрони – Повітряні сили ЗСУ

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 09:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 26 січня (з 19:00 25 січня) військові РФ атакували Україну 72 ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.".