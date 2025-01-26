Російські дрони збивали вночі на Харківщині – Повітряні сили

У ніч проти 26 січня (з 19:00 25 січня) військові РФ атакували Україну 72 ударними БпЛА типу «Шахед» та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 50 “шахедів” та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

Дев’ять безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). На момент публікації один дрон був ще в повітрі.