ОТГВ «Харьков»: 74 оккупанта ликвидировали ВСУ за сутки, уничтожили технику

О боях на севере области, а также потерях россиян проинформировали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг пять раз безуспешно штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 64 удара дронами-камикадзе и совершили 366 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

За сутки россияне потеряли на Харьковском направлении 74 военных: 37 убитых, 35 раненых и двое пленных. Кроме того, ВСУ уничтожили две артсистемы, семь единиц спецтехники и 56 БпЛА, а также ликвидировали 70 укрытий, место для хранения боеприпасов и две стартовые площадки для запуска беспилотников.