Live
  • Вт 28.01.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.95
  • EUR 44.15

ОТГВ «Харьков»: 74 оккупанта ликвидировали ВСУ за сутки, уничтожили технику

Украина 11:49   28.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 74 оккупанта ликвидировали ВСУ за сутки, уничтожили технику Фото: Генштаб ВСУ

О боях на севере области, а также потерях россиян проинформировали в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг пять раз безуспешно штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 64 удара дронами-камикадзе и совершили 366 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ОТГВ «Харьков».

За сутки россияне потеряли на Харьковском направлении 74 военных: 37 убитых, 35 раненых и двое пленных. Кроме того, ВСУ уничтожили две артсистемы, семь единиц спецтехники и 56 БпЛА, а также ликвидировали 70 укрытий, место для хранения боеприпасов и две стартовые площадки для запуска беспилотников.

Читайте также: Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области
28.01.2025, 10:40
Цеха и склад сгорели полностью, пожар до сих пор бушует: Терехов о «прилете»
Цеха и склад сгорели полностью, пожар до сих пор бушует: Терехов о «прилете»
28.01.2025, 12:06
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
28.01.2025, 10:37
Синегубов прокомментировал «освобождение» РФ Двуречной и ситуацию под Боровой
Синегубов прокомментировал «освобождение» РФ Двуречной и ситуацию под Боровой
28.01.2025, 12:09
Россияне пробрались в дом и застрелили: что известно об убийстве в Двуречной
Россияне пробрались в дом и застрелили: что известно об убийстве в Двуречной
28.01.2025, 11:27
Альтернативное отопление на Харьковщине: на что хватило 500 млн от государства
Альтернативное отопление на Харьковщине: на что хватило 500 млн от государства
28.01.2025, 12:29

Новости по теме:

09:36
ISW: российские блогеры обвиняют Минобороны РФ во лжи о Боровском направлении
08:17
Где наступал враг на Харьковщине и какие потери понес, рассказали в Генштабе
12:17
Драпатый, организовавший оборону на Харьковщине, возглавил ОСГВ «Хортица»
11:47
ОТГВ «Харьков»: враг ударил по позициям ВСУ 295 раз, результаты боев
08:52
Генштаб: 11 штурмов было на Купянщине, на Харьковском направлении – четыре боя

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: 74 оккупанта ликвидировали ВСУ за сутки, уничтожили технику»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 11:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на севере области, а также потерях россиян проинформировали в ОТГВ «Харьков».".