ОТГВ «Харьков»: 74 оккупанта ликвидировали ВСУ за сутки, уничтожили технику
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на севере области, а также потерях россиян проинформировали в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг пять раз безуспешно штурмовал позиции наших войск в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 64 удара дронами-камикадзе и совершили 366 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили в ОТГВ «Харьков».
За сутки россияне потеряли на Харьковском направлении 74 военных: 37 убитых, 35 раненых и двое пленных. Кроме того, ВСУ уничтожили две артсистемы, семь единиц спецтехники и 56 БпЛА, а также ликвидировали 70 укрытий, место для хранения боеприпасов и две стартовые площадки для запуска беспилотников.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 11:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на севере области, а также потерях россиян проинформировали в ОТГВ «Харьков».".