ОТУВ “Харків”: 74 окупанти ліквідували ЗСУ за добу, також знищили техніку

Про бої на півночі області, а також втрати росіян поінформували в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог п’ять разів марно штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. російські окупанти завдали 64 удари дронами-камікадзе та здійснили 366 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили в ОТУВ “Харків”.

За добу росіяни втратили на Харківському напрямку 74 військових: 37 убитих, 35 поранених та двоє полонених. Крім того, ЗСУ знищили дві артсистеми, сім одиниць спецтехніки та 56 БпЛА, а також ліквідували 70 укриттів, місце для зберігання боєприпасів та два стартові майданчики для запуску безпілотників.