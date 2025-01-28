ОТУВ “Харків”: 74 окупанти ліквідували ЗСУ за добу, також знищили техніку
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на півночі області, а також втрати росіян поінформували в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби ворог п’ять разів марно штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ. російські окупанти завдали 64 удари дронами-камікадзе та здійснили 366 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили в ОТУВ “Харків”.
За добу росіяни втратили на Харківському напрямку 74 військових: 37 убитих, 35 поранених та двоє полонених. Крім того, ЗСУ знищили дві артсистеми, сім одиниць спецтехніки та 56 БпЛА, а також ліквідували 70 укриттів, місце для зберігання боєприпасів та два стартові майданчики для запуску безпілотників.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 11:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на півночі області, а також втрати росіян поінформували в ОТУВ “Харків”.".