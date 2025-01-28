Повреждены дома, предприятие, пожары бушуют с ночи: ГСЧС о результатах ударов
В течение суток, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе возникло три пожара из-за российских обстрелов.
Вначале БПЛА ударили по Новобаварскому району в Харькове.
«В результате обстрела произошел масштабный пожар на площади 1500 кв. Горели производственные помещения. В 02:36 пожар локализован, продолжается его ликвидация, к которой привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным 2 человека пострадали», – уточнили в ГСЧС.
Кроме того, под утро россияне обстреляли область: «прилеты» зафиксировали в Харьковском и Чугуевском районе. Предварительно, ВС РФ также запустили беспилотники.
«В селе Логачевка Харьковского района взрывом разрушен частный дом, остатки которого загорелись на площади 150 кв. Кроме того, повреждения получили еще 4 частных дома, расположенных рядом. Пострадали 3 человека. В селе Песчаное Чугуевского района в результате попадания БпЛА в частный дом произошли разрушения и пожар площадью 50 кв. К счастью обошлось без пострадавших», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 08:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в регионе возникло три пожара из-за российских обстрелов.".