Пошкоджені дома, підприємство, пожежі вирують з ночі: ДСНС про наслідки ударів
Протягом доби, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, у регіоні виникли три пожежі через російські обстріли.
Спочатку БПЛА вдарили по Новобаварському району в Харкові.
“В результаті обстрілу сталася масштабна пожежа на площі 1500 м кв. Горіли виробничі приміщення. О 02:36 пожежу локалізовано, триває її ліквідація, до якої залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними, 2 особи постраждали”, – уточнили в ДСНС.
Крім того, під ранок росіяни обстріляли область: “прильоти” зафіксували у Харківському та Чугуївському районі. Попередньо, ЗС РФ також запустили безпілотники.
“В селі Логачівка Харківського району вибухом зруйновано приватний будинок, залишки якого зайнялись на площі 150 м кв. Крім того, пошкоджень зазнали ще 4 приватні будинки, розташовані поруч. Постраждали 3 людей. У селі Піщане Чугуївського району внаслідок влучання БпЛА у приватний будинок стались руйнації та пожежа площею 50 м кв. На щастя обійшлось без постраждалих“, – додали у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 08:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, у регіоні виникли три пожежі через російські обстріли.".