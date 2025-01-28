Пожежа, постраждала дитина: наслідки “прильоту” по Харкову (фото, відео)
Вночі окупанти вдарили по Харкову близько 00:35.
Прилетіло по цивільному підприємству в Новобаварському районі. Внаслідок удару БПЛА виникла пожежа на площі 1500 кв. м., пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
“О 02:36 пожежу локалізовано, Наразі триває її ліквідація. За попередніми даними 2 особи постраждали (гостра реакція на стрес): жінка 1955 р.н. та дитина 2015 р.н.”, – зазначили рятувальники.
Пожежу ліквідовують 80 працівників ДСНС, також залучили 20 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 00:35. Мер Ігор Терехов повідомив, що «приліт» зафіксували на території цивільного підприємства у Новобаварському районі. Згодом начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти били по місту БПЛА, також удари вночі зафіксували в Київському районі. Під ранок же, додав Синєгубов, ворог обстріляв область – безпілотники били по Харківському та Чугуївському району.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 07:39;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі окупанти вдарили по Харкову близько 00:35. ".