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Новини Харкова — головне за 28 січня: окупанти били по місту та області

Україна 07:57   28.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 28 січня: окупанти били по місту та області Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:58

Пожежа, постраждала дитина: наслідки “прильоту” по Харкову

Вночі окупанти вдарили по Харкову близько 00:35.

Прилетіло по цивільному підприємству в Новобаварському районі. Внаслідок удару БПЛА виникла пожежа на площі 1500 кв. м., пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

“О 02:36 пожежу локалізовано, Наразі триває її ліквідація. За попередніми даними 2 особи постраждали (гостра реакція на стрес): жінка 1955 р.н. та дитина 2015 р.н.”, – зазначили рятувальники.

Пожежу ліквідовують 80 працівників ДСНС, також залучили 20 одиниць спецтехніки.

Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

07:26

Вночі та під ранок у Харкові та області лунали вибухи, є поранені

Перші вибухи пролунали у Харкові близько 00:35. За даними мера Ігоря Терехова, росіяни обстріляли Новобаварський район – прилетіло по цивільному підприємству. На місці удару виникла пожежа.

“Працюють усі відповідні служби. Даних про постраждалих поки що немає”, – уточнив міський голова.

Вже вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти вдарили по Харкову “Шахедами”.

“Дві людини отримали гострі реакції на стрес – 59-річна жінка та 9-річна дівчина”, – написав Синєгубов.

Також, за його інформацією, прильоти зафіксували в Київському районі. Там обійшлося без постраждалих. А ось вранці росіяни почали бити по області. Під ударами опинилися Харківський та Чугуївський район.

“О 04:13 Харківський р-н, Роганська ТГ. Внаслідок падіння БпЛА попередньо типу “Шахед” зруйновано приватний будинок та гараж. Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи“, – зазначив начальник ХОВА.

Тим часом у Чугуївському районі у селі Шестакове прилетів БПЛА “Герань-2”.

“Горів  зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає“, – уточнив Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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