Live
  • Вт 28.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.95
  • EUR 44.15

Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области

Украина 07:57   28.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:58

Пожар, пострадавший ребенок: последствия «прилета» по Харькову

Ночью оккупанты ударили по Харькову около 00:35.

Прилетело по гражданскому предприятию в Новобаварском районе. В результате удара БПЛА возник пожар на площади 1500 кв. м., пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«В 02:36 пожар локализован, В настоящее время продолжается его ликвидация. По предварительным данным 2 человека пострадали (острая реакция на стресс): женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р.», – отметили спасатели.

Пожар ликвидируют 80 работников ГСЧС, также задействовали 20 единиц спецтехники.

Пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

07:26

Ночью и под утро в Харькове и области звучали взрывы, есть раненые

Первые взрывы прозвучали в Харькове около 00:35. По данным мэра Игоря Терехова, россияне обстреляли Новобаварский район – прилетело по гражданскому предприятию. На месте удара возник пожар.

«Работают все соответствующие службы. Данных о пострадавших пока нет», – уточнил городской голова.

Уже утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по Харькову «Шахедами».

«Два человека получили острые реакции на стресс – 59-летняя женщина и 9-летняя девушка», – написал Синегубов.

Также, по его информации, прилеты зафиксировали в Киевском районе. Там обошлось без пострадавших. А вот утром россияне начали бить по области. Под ударами оказались Харьковский и Чугуевский район.

«В 04:13 Харьковский р-н, Роганская ТГ. В результате падения БПЛА предварительно типа «Шахед», разрушены частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение», – отметил начальник ХОВА.

Тем временем в Чугуевском районе в селе Шестаково прилетел БПЛА «Герань-2».

«Горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет», – уточнил Синегубов.

Читайте также: Сегодня 28 января: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ночью и под утро в Харькове и области звучали взрывы, есть раненые
Ночью и под утро в Харькове и области звучали взрывы, есть раненые
28.01.2025, 07:12
Пожар, пострадавший ребенок: последствия «прилета» по Харькову (фото, видео)
Пожар, пострадавший ребенок: последствия «прилета» по Харькову (фото, видео)
28.01.2025, 07:39
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области
28.01.2025, 07:57
Сегодня 28 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 января: какой праздник и день в истории
28.01.2025, 06:00
Станцию ​​метро в Харькове открыли для пассажиров, поезда идут с остановками
Станцию ​​метро в Харькове открыли для пассажиров, поезда идут с остановками
27.01.2025, 20:15
Шпион РФ, собиравший секретную информацию в Харькове, сядет на 10 лет
Шпион РФ, собиравший секретную информацию в Харькове, сядет на 10 лет
27.01.2025, 16:07

Новости по теме:

22:40
Новости Харькова — главное за 27 января: вторая подземная школа, обстрелы
22:28
Новости Харькова — главное за 26 января: бомбардировка Купянска, атака БпЛА
22:40
Новости Харькова — главное за 24 января: опасная погода, в ДТП погибла блогер
22:02
Новости Харькова — главное за 23 января: идет циклон, номинация на «Оскар»
21:48
Новости Харькова — главное 22 января: дело о прорыве границы, День Соборности

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 07:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".