Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области

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07:58

Пожар, пострадавший ребенок: последствия «прилета» по Харькову

Ночью оккупанты ударили по Харькову около 00:35.

Прилетело по гражданскому предприятию в Новобаварском районе. В результате удара БПЛА возник пожар на площади 1500 кв. м., пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«В 02:36 пожар локализован, В настоящее время продолжается его ликвидация. По предварительным данным 2 человека пострадали (острая реакция на стресс): женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р.», – отметили спасатели.

Пожар ликвидируют 80 работников ГСЧС, также задействовали 20 единиц спецтехники.

07:26

Ночью и под утро в Харькове и области звучали взрывы, есть раненые

Первые взрывы прозвучали в Харькове около 00:35. По данным мэра Игоря Терехова, россияне обстреляли Новобаварский район – прилетело по гражданскому предприятию. На месте удара возник пожар.

«Работают все соответствующие службы. Данных о пострадавших пока нет», – уточнил городской голова.

Уже утром начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты ударили по Харькову «Шахедами».

«Два человека получили острые реакции на стресс – 59-летняя женщина и 9-летняя девушка», – написал Синегубов.

Также, по его информации, прилеты зафиксировали в Киевском районе. Там обошлось без пострадавших. А вот утром россияне начали бить по области. Под ударами оказались Харьковский и Чугуевский район.

«В 04:13 Харьковский р-н, Роганская ТГ. В результате падения БПЛА предварительно типа «Шахед», разрушены частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение», – отметил начальник ХОВА.

Тем временем в Чугуевском районе в селе Шестаково прилетел БПЛА «Герань-2».

«Горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет», – уточнил Синегубов.