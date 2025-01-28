Удар БпЛА по предприятию в Харькове: пожар потушили, что удалось сохранить
В Новобаварском районе Харькова спасателям удалось потушить пожар, возникший ночью в результате удара вражеского БпЛА.
Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, площадь возгорания составляла 1500 кв. м.
«Благодаря профессионализму и самоотверженности спасателей ГСЧС удалось сохранить производственное здание, площадью 4500 кв. м, и два автомобиля», — добавили спасатели.
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 00:35. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты били по городу БпЛА, также удары ночью зафиксировали в Киевском районе. Под утро же, добавил Синегубов, враг обстрелял область – беспилотники били по Харьковскому и Чугуевскому району.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, пожары, предприятие, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова спасателям удалось потушить пожар, возникший ночью в результате удара вражеского БпЛА.".