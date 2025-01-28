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Цеха и склад сгорели полностью, пожар до сих пор бушует: Терехов о «прилете»

Происшествия 12:06   28.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Цеха и склад сгорели полностью, пожар до сих пор бушует: Терехов о «прилете» Скриншот

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, что происходит на месте удара в Харькове, а также проинформировал о состоянии пострадавших из-за обстрела.

Мэр уточнил, что ночью враг бил по городу «Шахедом» – прилетело по Новобаварскому району.

«Возник очень серьезный пожар, он охватил площадь 1,5 тысячи метров. До сих пор сейчас продолжаются работы, работают работники ГСЧС, наши коммунальные службы, потому что очень серьезный пожар и там были расположены мебельные склады. Кроме этого, столярный цех, который, к сожалению, сгорел, но кроме этого, осложнено оно было тем, что там проходит газопровод и он тоже был поврежден и возник столь масштабный пожар. Сейчас мы ожидаем еще 2-3 часа и будет полная локализация этого пожара», – спрогнозировал городской голова.

По его данным, два цеха и склад полностью сгорели.

«Есть, к сожалению, двое пострадавших. Это люди, которые живут рядом с этим предприятием на расстоянии примерно 500 метров. Это женщина 59 лет и девочка 9 лет. Это была острая реакция на стресс, была вызвана скорая помощь, им была оказана медицинская помощь и сейчас они в удовлетворительном состоянии находятся дома», – уточнил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 00:35. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты били по городу БПЛА, также удары ночью зафиксировали в Киевском районе. Под утро же, добавил Синегубов, враг обстрелял область – беспилотники били по Харьковскому и Чугуевскому району.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал, что происходит на месте удара в Харькове, а также проинформировал о состоянии пострадавших из-за обстрела.".