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Цехи та склад згоріли повністю, пожежа досі вирує: Терехов про “приліт”

Події 12:06   28.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Цехи та склад згоріли повністю, пожежа досі вирує: Терехов про “приліт” Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що відбувається на місці удару в Харкові, а також поінформував про стан постраждалих через обстріл.

Мер уточнив, що вночі ворог бив по місту “Шахедом” – прилетіло по Новобаварському району.

“Виникла дуже серйозна пожежа, вона охопила площу 1,5 тисячі метрів. І досі зараз тривають роботи, працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби, бо дуже серйозна пожежа і там були розташовані меблеві склади. Крім цього, столярний цех, який, на жаль, згорів, але крім цього, ускладнене воно було тим, що там проходить газопровід і він теж був пошкоджений і була така масштабна пожежа. Зараз ми очікуємо десь ще 2-3 години і буде повна локалізація цієї пожежі“, – спрогнозував міський голова.

За його даними, два цехи та склад повністю згоріли.

“Маємо, на жаль, 2 потерпілих. Це люди, які живуть поряд з цим підприємством на відстані десь, приблизно, 500 метрів. Це жінка 59 років і дівчина 9 років. Це була гостра реакція на стрес, була викликана «швидка» допомога, їм була надана медична допомога і зараз вони в задовільному стані перебувають вдома”, – уточнив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 00:35. Мер Ігор Терехов повідомив, що «приліт» зафіксували на території цивільного підприємства у Новобаварському районі. Згодом начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти били по місту БПЛА, також удари вночі зафіксували в Київському районі. Під ранок же, додав Синєгубов, ворог обстріляв область – безпілотники били по Харківському та Чугуївському району.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що відбувається на місці удару в Харкові, а також поінформував про стан постраждалих через обстріл.".