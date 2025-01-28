Цехи та склад згоріли повністю, пожежа досі вирує: Терехов про “приліт”
В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що відбувається на місці удару в Харкові, а також поінформував про стан постраждалих через обстріл.
Мер уточнив, що вночі ворог бив по місту “Шахедом” – прилетіло по Новобаварському району.
“Виникла дуже серйозна пожежа, вона охопила площу 1,5 тисячі метрів. І досі зараз тривають роботи, працюють працівники ДСНС, наші комунальні служби, бо дуже серйозна пожежа і там були розташовані меблеві склади. Крім цього, столярний цех, який, на жаль, згорів, але крім цього, ускладнене воно було тим, що там проходить газопровід і він теж був пошкоджений і була така масштабна пожежа. Зараз ми очікуємо десь ще 2-3 години і буде повна локалізація цієї пожежі“, – спрогнозував міський голова.
За його даними, два цехи та склад повністю згоріли.
“Маємо, на жаль, 2 потерпілих. Це люди, які живуть поряд з цим підприємством на відстані десь, приблизно, 500 метрів. Це жінка 59 років і дівчина 9 років. Це була гостра реакція на стрес, була викликана «швидка» допомога, їм була надана медична допомога і зараз вони в задовільному стані перебувають вдома”, – уточнив Терехов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 00:35. Мер Ігор Терехов повідомив, що «приліт» зафіксували на території цивільного підприємства у Новобаварському районі. Згодом начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти били по місту БПЛА, також удари вночі зафіксували в Київському районі. Під ранок же, додав Синєгубов, ворог обстріляв область – безпілотники били по Харківському та Чугуївському району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 12:06;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів, що відбувається на місці удару в Харкові, а також поінформував про стан постраждалих через обстріл.".