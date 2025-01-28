Удар БпЛА по підприємству в Харкові: пожежу загасили, що вдалося зберегти

В Новобаварському районі Харкова рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка виникла вночі внаслідок удару ворожого БпЛА.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, площа загоряння складала 1500 кв м.

«Завдяки професіоналізму та самовідданості рятувальників ДСНС вдалось зберегти виробничу будівлю, площею 4500 кв. м, та 2 автомобілі», – додали рятувальники.

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 00:35. Мер Ігор Терехов повідомив, що «приліт» зафіксували на території цивільного підприємства у Новобаварському районі. Згодом начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти били по місту БПЛА, також удари вночі зафіксували в Київському районі. Під ранок же, додав Синєгубов, ворог обстріляв область – безпілотники били по Харківському та Чугуївському району.