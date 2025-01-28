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Удар БпЛА по підприємству в Харкові: пожежу загасили, що вдалося зберегти

Суспільство 13:15   28.01.2025
Вікторія Яковенко
Удар БпЛА по підприємству в Харкові: пожежу загасили, що вдалося зберегти Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

В Новобаварському районі Харкова рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка виникла вночі внаслідок удару ворожого БпЛА.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, площа загоряння складала 1500 кв м.

«Завдяки професіоналізму та самовідданості рятувальників ДСНС вдалось зберегти виробничу будівлю, площею 4500 кв. м, та 2 автомобілі», – додали рятувальники.

удар по Харькову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Харькову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Харькову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Харькову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Харькову
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, вибухи в Харкові пролунали близько 00:35. Мер Ігор Терехов повідомив, що «приліт» зафіксували на території цивільного підприємства у Новобаварському районі. Згодом начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що окупанти били по місту БПЛА, також удари вночі зафіксували в Київському районі. Під ранок же, додав Синєгубов, ворог обстріляв область – безпілотники били по Харківському та Чугуївському району.

Читайте також: Цехи та склад згоріли повністю, пожежа досі вирує: Терехов про “приліт”

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 13:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Новобаварському районі Харкова рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка виникла вночі внаслідок удару ворожого БпЛА.".