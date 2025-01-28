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Пятеро людей ранены, есть разрушения: подробности обстрела Харькова и области

Происшествия 08:57   28.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пятеро людей ранены, есть разрушения: подробности обстрела Харькова и области Фото: Олег Синегубов/Telegram

Подробности обстрелов Харьковщины, которые произошли в течение суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обстрелы начались еще накануне утром, когда россияне ударили «Шахедом» по Златополю. После чего враг начал терроризировать Купянщину.

«13:45 Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Кондрашовка. В результате обстрела пострадала 61-летняя женщина, госпитализирована. 14:40 Купянский р-н, г. Купянск. В результате падения FPV-дрона повреждено складское помещение гражданского предприятия», – написал начальник ХОВА.

Обстрел Харьковщины
Фото: Олег Синегубов/Telegram

А вот ночью ВС РФ атаковали Харьков – не обошлось без разрушений, пожаров и пострадавших.

«28 января около 00:35 м. Харьков, Новобаварский р-н. В результате удара БпЛА типа «Шахед» повреждена газовая труба, пять авто. Два человека получили острую реакцию на стресс: 59-летняя женщина и 9-летняя девочка. 28 января 03:07 г. Харьков, Киевский р-н. В результате сбития на открытой территории обнаружены обломки БпЛА типа «Герань-2», – уточнил Синегубов.

Обстрел Харьковщины
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Под утро досталось и области. В 04:13 «прилеты» зафиксировали в Чугуевском районе – в селе Шестаково из-за удара БпЛА «Герань-2» горел разрушенный частный дом.

«04:13 Харьковский р-н, Роганская ТГ. В результате падения БпЛА «Шахед» повреждены 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 08:57;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности обстрелов Харьковщины, которые произошли в течение суток, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".