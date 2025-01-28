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П’ятеро людей поранені, є руйнування: подробиці обстрілів Харкова та області

Події 08:57   28.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро людей поранені, є руйнування: подробиці обстрілів Харкова та області Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Подробиці обстрілів Харківщини, що сталися протягом доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Обстріли почалися ще напередодні вранці, коли росіяни вдарили “Шахедом” по Златополю. Після чого ворог почав тероризувати Куп’янщину.

“13:45 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу постраждала 61-річна жінка, госпіталізована. 14:40 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок падіння FPV-дрону пошкоджено складське приміщення цивільного підприємства”, – написав начальник ХОВА.

Обстріл Харківщини
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

А ось вночі ЗС РФ атакували Харків – не обійшлося без руйнувань, пожеж та постраждалих.

“28 січня близько 00:35 м. Харків, Новобаварський р-н. Внаслідок удару БПЛА типу “Шахед” пошкоджена газова труба, пʼять авто. Дві людини отримали гостру реакцію на стрес: 59-річна жінка та 9-річна дівчина. 28 січня 03:07 м. Харків, Київський р-н. Внаслідок збиття, на відкритій території виявлено уламки БПЛА типу “Герань-2”, – уточнив Синєгубов.

Обстріл Харківщини
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Під ранок дісталося й області. О 04:13 “прильоти” зафіксували у Чугуївському районі – у селі Шестакове через удар БпЛА “Герань-2” горів зруйнований приватний будинок.

04:13 Харківський р-н, Роганська ТГ. Внаслідок падіння БпЛА “Шахед” пошкоджені 4 приватні будинки. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи“, – додав Синєгубов.

Читайте також: Пошкоджені будинки, підприємство, пожежі вирують з ночі: ДСНС про результати ударів

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 08:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці обстрілів Харківщини, що сталися протягом доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".