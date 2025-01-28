Пожар, пострадавший ребенок: последствия «прилета» по Харькову (фото, видео)
Ночью оккупанты ударили по Харькову около 00:35.
Прилетело по гражданскому предприятию в Новобаварском районе. В результате удара БПЛА возник пожар на площади 1500 кв. м., пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
«В 02:36 пожар локализован, В настоящее время продолжается его ликвидация. По предварительным данным 2 человека пострадали (острая реакция на стресс): женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р.», – отметили спасатели.
Пожар ликвидируют 80 работников ГСЧС, также задействовали 20 единиц спецтехники.
Напомним, взрывы в Харькове прозвучали около 00:35. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилет» зафиксировали на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты били по городу БПЛА, также удары ночью зафиксировали в Киевском районе. Под утро же, добавил Синегубов, враг обстрелял область – беспилотники били по Харьковскому и Чугуевскому району.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, прилеты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 07:39;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью оккупанты ударили по Харькову около 00:35. ".