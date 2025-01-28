Прогноз погоды на 29 января в Харькове и области: днем тепло, как весной
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 29 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Без осадков. Ночью и утром местами туман 🌫.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 1° мороза❄️ до 4° тепла, днем 6 — 11° тепла.
По городу: Без осадков☀️.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1-3° тепла, днем 7-9° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".