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Прогноз погоды на 29 января в Харькове и области: днем ​​тепло, как весной

Погода 19:59   28.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 29 января в Харькове и области: днем ​​тепло, как весной Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 29 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков. Ночью и утром местами туман 🌫.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 1° мороза❄️ до 4° тепла, днем ​​6 — 11° тепла.

По городу: Без осадков☀️.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1-3° тепла, днем ​​7-9° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 19:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 29 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".