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Прогноз погоди на 29 січня у Харкові та області: вдень тепло, як весною

Погода 19:59   28.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 29 січня у Харкові та області: вдень тепло, як весною

Прогноз погоди на завтра, 29 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без опадів☀️. Вночі та вранці місцями туман🌫.

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 1° морозу❄️ до 4° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

 

По місту: Без опадів☀️.

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря: вночі 1 – 3° тепла, вдень 7 – 9° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 19:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 29 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".