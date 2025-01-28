Россияне пробрались в дом и застрелили: что известно об убийстве в Двуречной

Сообщение об убийстве получили 27 января от заместителя начальника Двуречанской поселковой военной администрации, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Как оказалось, свидетелями инцидента стали местные жители Двуречной, которые выбрались из оккупированного населенного пункта.

«45-летний мужчина и две женщины 60 и 58 лет смогли выйти с оккупированной территории Двуречанской громады и пришли в село Кутьковка Купянского района, где сообщили о происшествии правоохранителям», – объяснили копы.

По данным следствия, россияне ворвались в дом местных жителей еще 3 января – в нем проживали четверо гражданских.

«Оккупанты выстрелили в 59-летнего мужчину, он получил ранение шеи и плеча. Через несколько дней пострадавший скончался. Тело погибшего осталось на территории домовладения», – отметили полицейские.

Следователи уже открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.