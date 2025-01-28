Россияне пробрались в дом и застрелили: что известно об убийстве в Двуречной
Сообщение об убийстве получили 27 января от заместителя начальника Двуречанской поселковой военной администрации, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Как оказалось, свидетелями инцидента стали местные жители Двуречной, которые выбрались из оккупированного населенного пункта.
«45-летний мужчина и две женщины 60 и 58 лет смогли выйти с оккупированной территории Двуречанской громады и пришли в село Кутьковка Купянского района, где сообщили о происшествии правоохранителям», – объяснили копы.
По данным следствия, россияне ворвались в дом местных жителей еще 3 января – в нем проживали четверо гражданских.
«Оккупанты выстрелили в 59-летнего мужчину, он получил ранение шеи и плеча. Через несколько дней пострадавший скончался. Тело погибшего осталось на территории домовладения», – отметили полицейские.
Следователи уже открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: двуречная, оккупанты, окупанти, полицейские, убийство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 11:27;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщение об убийстве получили 27 января от заместителя начальника Двуречанской поселковой военной администрации, пишут в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".