Вороги зайшли в будинок і застрелили: що відомо про вбивство у Дворічній

Повідомлення про вбивство отримали 27 січня від заступника начальника Дворічанської селищної військової адміністрації, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Як виявилось, свідками інциденту стали місцеві жителі Дворічної, які вибралися з окупованого населеного пункту.

“45-річний чоловік та дві жінки 60 та 58 років змогли вийти з окупованої території Дворічанської громади та прийшли до села Кутьківка Куп’янського району, де повідомили про подію правоохоронцям“, – пояснили копи.

За даними слідства, росіяни увірвалися до будинку місцевих жителів ще 3 січня – у ньому проживали четверо цивільних.

“Окупанти вистрілили в 59-річного чоловіка, він дістав поранення шиї та плеча. Через декілька днів постраждалий помер. Тіло загиблого залишилося на території домоволодіння“, – зазначили поліцейські.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування.