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Вороги зайшли в будинок і застрелили: що відомо про вбивство у Дворічній

Події 11:27   28.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вороги зайшли в будинок і застрелили: що відомо про вбивство у Дворічній

Повідомлення про вбивство отримали 27 січня від заступника начальника Дворічанської селищної військової адміністрації, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Як виявилось, свідками інциденту стали місцеві жителі Дворічної, які вибралися з окупованого населеного пункту.

45-річний чоловік та дві жінки 60 та 58 років змогли вийти з окупованої території Дворічанської громади та прийшли до села Кутьківка Куп’янського району, де повідомили про подію правоохоронцям“, – пояснили копи.

За даними слідства, росіяни увірвалися до будинку місцевих жителів ще 3 січня – у ньому проживали четверо цивільних.

Окупанти вистрілили в 59-річного чоловіка, він дістав поранення шиї та плеча. Через декілька днів постраждалий помер. Тіло загиблого залишилося на території домоволодіння“, – зазначили поліцейські.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 11:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про вбивство отримали 27 січня від заступника начальника Дворічанської селищної військової адміністрації, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".