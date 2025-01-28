Вороги зайшли в будинок і застрелили: що відомо про вбивство у Дворічній
Повідомлення про вбивство отримали 27 січня від заступника начальника Дворічанської селищної військової адміністрації, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
Як виявилось, свідками інциденту стали місцеві жителі Дворічної, які вибралися з окупованого населеного пункту.
“45-річний чоловік та дві жінки 60 та 58 років змогли вийти з окупованої території Дворічанської громади та прийшли до села Кутьківка Куп’янського району, де повідомили про подію правоохоронцям“, – пояснили копи.
За даними слідства, росіяни увірвалися до будинку місцевих жителів ще 3 січня – у ньому проживали четверо цивільних.
“Окупанти вистрілили в 59-річного чоловіка, він дістав поранення шиї та плеча. Через декілька днів постраждалий помер. Тіло загиблого залишилося на території домоволодіння“, – зазначили поліцейські.
Слідчі вже відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 11:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про вбивство отримали 27 січня від заступника начальника Дворічанської селищної військової адміністрації, пишуть в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".