Мужчина ранен из-за атаки российского БпЛА по селу на Харьковщине
Также россияне били вечером из миномета по селу Возрожденовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.
28 января около 18:00 россияне из миномета обстреляли Возрожденовка Золочевской ТГ Богодуховского района. Повредили жилые дома, хозяйственные помещения, линии электросетей. Раненых нет.
Кроме того, вчера около 18:30 вражеский FPV-дрон упал на территории частного домовладения в селе Подолы Купянского района.
58-летний мужчина получил ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 20:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне били вечером из миномета по селу Возрожденовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.".