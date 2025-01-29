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Мужчина ранен из-за атаки российского БпЛА по селу на Харьковщине

Происшествия 20:34   29.01.2025
Оксана Якушко
Мужчина ранен из-за атаки российского БпЛА по селу на Харьковщине

Также россияне били вечером из миномета по селу Возрожденовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.

28 января около 18:00 россияне из миномета обстреляли  Возрожденовка Золочевской ТГ Богодуховского района. Повредили жилые дома, хозяйственные помещения, линии электросетей. Раненых нет.

Кроме того, вчера около 18:30 вражеский FPV-дрон упал на территории частного домовладения в селе Подолы Купянского района.
58-летний мужчина получил ранения.

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Автор: Оксана Якушко
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29.01.2025, 20:34

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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 20:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Также россияне били вечером из миномета по селу Возрожденовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.".