Мужчина ранен из-за атаки российского БпЛА по селу на Харьковщине

Также россияне били вечером из миномета по селу Возрожденовка, сообщила Харьковская областная прокуратура.

28 января около 18:00 россияне из миномета обстреляли Возрожденовка Золочевской ТГ Богодуховского района. Повредили жилые дома, хозяйственные помещения, линии электросетей. Раненых нет.

Кроме того, вчера около 18:30 вражеский FPV-дрон упал на территории частного домовладения в селе Подолы Купянского района.

58-летний мужчина получил ранения.