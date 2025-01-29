Чоловік поранений через атаку російського БпЛА по селу на Харківщині

Також росіяни били увечері з міномета по селу Відродженівське, повідомила Харківська обласна прокуратура.

28 січня близько 18:00 росіяни з міномета обстріляли село Відродженівське Золочівської ТГ Богодухівського району. Пошкодили житлові будинки, господарчі приміщення, лінії електромереж. Поранених немає.

Крім того, вчора близько 18:30 ворожий FPV-дрон впав на території приватного домоволодіння у селі Подоли Купʼянського району.

58-річний чоловік отримав поранення.