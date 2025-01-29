Live
  • Ср 29.01.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 42.02
  • EUR 43.78

Чоловік поранений через атаку російського БпЛА по селу на Харківщині

Події 20:34   29.01.2025
Оксана Якушко
Чоловік поранений через атаку російського БпЛА по селу на Харківщині

Також росіяни били увечері з міномета по селу Відродженівське, повідомила Харківська обласна прокуратура.

28 січня близько 18:00 росіяни з міномета обстріляли село Відродженівське Золочівської ТГ Богодухівського району. Пошкодили житлові будинки, господарчі приміщення, лінії електромереж. Поранених немає.

Крім того, вчора близько 18:30 ворожий FPV-дрон впав на території приватного домоволодіння у селі Подоли Купʼянського району.

58-річний чоловік отримав поранення.

Читайте також: «Полювали» на військових і працівників СБУ: підозрюють пару з Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Судитимуть чоловіка, що жалкував, бо не може голосувати за Путіна у Харкові 📷
Судитимуть чоловіка, що жалкував, бо не може голосувати за Путіна у Харкові 📷
29.01.2025, 21:46
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
29.01.2025, 06:00
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
27.01.2025, 16:07
Чоловік поранений через атаку російського БпЛА по селу на Харківщині
Чоловік поранений через атаку російського БпЛА по селу на Харківщині
29.01.2025, 20:34
Росіянин вивіз дівчину з Харківщини до РФ, де ґвалтував і зробив рабинею
Росіянин вивіз дівчину з Харківщини до РФ, де ґвалтував і зробив рабинею
29.01.2025, 19:15
Нова програма для переселенців запрацювала на Харківщині: подробиці
Нова програма для переселенців запрацювала на Харківщині: подробиці
29.01.2025, 11:49

Новини за темою:

19:01
66-річний чоловік поранений внаслідок удару росіян по Куп’янську на Харківщині
12:06
Цехи та склад згоріли повністю, пожежа досі вирує: Терехов про “приліт”
16:20
За два дні ЗС РФ пошкодили 80 будинків на Куп’янщині, є загиблі й постраждалі
16:04
Увесь день РФ б’є по Куп’янську: ситуація погіршилась, повідомив Синєгубов
11:42
БПЛА “Молния” прилетів по Харкову, є постраждалі – деталі (доповнено)

Ви читали новину: «Чоловік поранений через атаку російського БпЛА по селу на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 20:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також росіяни били увечері з міномета по селу Відродженівське, повідомила Харківська обласна прокуратура.".