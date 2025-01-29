Чоловік поранений через атаку російського БпЛА по селу на Харківщині
Також росіяни били увечері з міномета по селу Відродженівське, повідомила Харківська обласна прокуратура.
28 січня близько 18:00 росіяни з міномета обстріляли село Відродженівське Золочівської ТГ Богодухівського району. Пошкодили житлові будинки, господарчі приміщення, лінії електромереж. Поранених немає.
Крім того, вчора близько 18:30 ворожий FPV-дрон впав на території приватного домоволодіння у селі Подоли Купʼянського району.
58-річний чоловік отримав поранення.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 20:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Також росіяни били увечері з міномета по селу Відродженівське, повідомила Харківська обласна прокуратура.".