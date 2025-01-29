О потерях россиян на севере Харьковщины за сутки рассказали в ОТГВ «Харьков»

Больше сотни российских оккупантов ликвидировали украинские защитники на Харьковском направлении, передают в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 81 удар дронами-камикадзе и совершили 502 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – пишут ВСУ.

За сутки Силы обороны уничтожили 123 бойца ВС РФ: 65 – убитых и 58 – раненых. Кроме того, на Харьковском направлении за сутки россияне потеряли 73 единицы вооружения и спецтехники: две артсистемы, восемь авто, 54 БпЛА, а также 81 укрытие, место для хранения боеприпасов, площадку для запуска беспилотников.