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О потерях россиян на севере Харьковщины за сутки рассказали в ОТГВ «Харьков»

Украина 12:09   29.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
О потерях россиян на севере Харьковщины за сутки рассказали в ОТГВ «Харьков» Фото: Александр Рыхлицкий/22 ОМБР

Больше сотни российских оккупантов ликвидировали украинские защитники на Харьковском направлении, передают в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками в районе Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 81 удар дронами-камикадзе и совершили 502 обстрела позиций защитников Украины. Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – пишут ВСУ.

За сутки Силы обороны уничтожили 123 бойца ВС РФ: 65 – убитых и 58 – раненых. Кроме того, на Харьковском направлении за сутки россияне потеряли 73 единицы вооружения и спецтехники: две артсистемы, восемь авто, 54 БпЛА, а также 81 укрытие, место для хранения боеприпасов, площадку для запуска беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 12:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше сотни российских оккупантов ликвидировали украинские защитники на Харьковском направлении, передают в ОТГВ «Харьков».".