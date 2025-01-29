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Генштаб: 14 атак было на Купянском направлении, вдвое меньше – на Харьковском

Фронт 08:39   29.01.2025
Виктория Яковенко
Генштаб: 14 атак было на Купянском направлении, вдвое меньше – на Харьковском Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении за прошедшие сутки состоялось семь боев с оккупантами в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении украинские войска остановили 14 атак противника в районах Кутьковки, Кондрашовки, Двуречной, Петропавловки, Новой Кругляковки и Богуславки.

Всего за прошедшие сутки произошло 193 боя, информирует Генштаб.

«Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 33 авиационных удара с применением двух ракет и 71 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 84 — из реактивных систем залпового огня и применил для поражения 2424 дрона-камикадзе», — добавили в Генштабе.

За сутки потери врага составили 1670 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 10 танков, 24 ББМ, 29 артсистем, одну РСЗО, 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 97 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 08:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении за прошедшие сутки состоялось семь боев с оккупантами в районах Волчанска и Старицы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".