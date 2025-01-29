Генштаб: 14 атак було на Куп’янському напрямку, вдвічі менше – на Харківському

На Харківському напрямку минулої доби відбулося сім боїв з окупантами в районах Вовчанська та Стариці, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку українські війська зупинили 14 атак противника в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки.

Загалом протягом минулої доби відбулось 193 бої, інформує Генштаб.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 33 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч артилерійських обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2424 дрони-камікадзе», – додали у Генштабі.

За добу втрати ворога склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 24 ББМ, 29 артсистем, одну РСЗВ, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 97 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки окупантів.