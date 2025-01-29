ППО працювала на Харківщині: що знищили СОУ, розповів Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

За його даними, о 22:55 28 січня за межами населених пунктів Зміївської громади на відкритій території сили ППО ліквідували БпЛА типу «Герань-2».

Напередодні ворог продовжив обстрілювати Куп’янськ. Зокрема, о 19:00 внаслідок ударів пошкоджений житловий будинок. А о 16:30 окупанти з РСЗВ обстріляли місто. Постраждав 67-річний чоловік, його шпиталізували, додав голова ХОВА.

О 14:10 на відкритій території села Семенівка в Лозівському районі виявили уламки БпЛА.

«13:00 село Пристін. Внаслідок удару FPV-дроном та ударів артилерії пошкоджені три приватні житлові будинки», – зазначив Синєгубов.