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ППО працювала на Харківщині: що знищили СОУ, розповів Синєгубов

Суспільство 08:25   29.01.2025
Вікторія Яковенко
ППО працювала на Харківщині: що знищили СОУ, розповів Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

За його даними, о 22:55 28 січня за межами населених пунктів Зміївської громади на відкритій території сили ППО ліквідували БпЛА типу «Герань-2».

Напередодні ворог продовжив обстрілювати Куп’янськ. Зокрема, о 19:00 внаслідок ударів пошкоджений житловий будинок. А о 16:30 окупанти з РСЗВ обстріляли місто. Постраждав 67-річний чоловік, його шпиталізували, додав голова ХОВА.

О 14:10 на відкритій території села Семенівка в Лозівському районі виявили уламки БпЛА.

«13:00 село Пристін. Внаслідок удару FPV-дроном та ударів артилерії пошкоджені три приватні житлові будинки», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: 66-річний чоловік поранений внаслідок удару росіян по Куп’янську на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 08:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.".