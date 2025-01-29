Live
  • Ср 29.01.2025
  • Харьков  +3°С
  • USD 42.02
  • EUR 43.78

ПВО работала на Харьковщине: что уничтожили СОУ, рассказал Синегубов

Общество 08:25   29.01.2025
Виктория Яковенко
ПВО работала на Харьковщине: что уничтожили СОУ, рассказал Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

По его данным, в 22:55 28 января за пределами населенных пунктов Змиевской громады на открытой территории силы ПВО ликвидировали БпЛА типа «Герань-2».

Накануне враг продолжил обстреливать Купянск. В частности, в 19:00 в результате ударов поврежден жилой дом. А в 16:30 оккупанты из РСЗО обстреляли город. Пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали, добавил глава ХОВА.

В 14:10 на открытой территории села Семеновка в Лозовском районе обнаружили обломки БпЛА.

«13:00 село Пристин. В результате удара FPV-дроном и ударов артиллерии повреждены три частных жилых дома», — отметил Синегубов.

Читайте также: 66-летний мужчина ранен в результате удара россиян по Купянску на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Мы будем добиваться справедливости для харьковчан» — Терехов
«Мы будем добиваться справедливости для харьковчан» — Терехов
28.01.2025, 21:05
Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории
29.01.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 29 января: работала ПВО, температурный рекорд
Новости Харькова — главное за 29 января: работала ПВО, температурный рекорд
29.01.2025, 09:30
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей
28.01.2025, 10:37
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области
Новости Харькова — главное за 28 января: оккупанты били по городу и области
28.01.2025, 22:35
Погода в январе продолжает бить рекорды в Харькове
Погода в январе продолжает бить рекорды в Харькове
29.01.2025, 09:27

Новости по теме:

08:25
ПВО работала на Харьковщине: что уничтожили СОУ, рассказал Синегубов
13:15
Удар БпЛА по предприятию в Харькове: пожар потушили, что удалось сохранить
22:28
Новости Харькова — главное за 26 января: бомбардировка Купянска, атака БпЛА
10:52
«Молнии» и «Шахеды»: восемь БпЛА прилетело по Харькову за сутки — ХОВА (видео)
21:35
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город

Вы читали новость: «ПВО работала на Харьковщине: что уничтожили СОУ, рассказал Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 08:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.".