ПВО работала на Харьковщине: что уничтожили СОУ, рассказал Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.
По его данным, в 22:55 28 января за пределами населенных пунктов Змиевской громады на открытой территории силы ПВО ликвидировали БпЛА типа «Герань-2».
Накануне враг продолжил обстреливать Купянск. В частности, в 19:00 в результате ударов поврежден жилой дом. А в 16:30 оккупанты из РСЗО обстреляли город. Пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали, добавил глава ХОВА.
В 14:10 на открытой территории села Семеновка в Лозовском районе обнаружили обломки БпЛА.
«13:00 село Пристин. В результате удара FPV-дроном и ударов артиллерии повреждены три частных жилых дома», — отметил Синегубов.
Читайте также: 66-летний мужчина ранен в результате удара россиян по Купянску на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, обстрелы, Олег Синегубов, пво, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ПВО работала на Харьковщине: что уничтожили СОУ, рассказал Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 08:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.".