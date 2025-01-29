ПВО работала на Харьковщине: что уничтожили СОУ, рассказал Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

По его данным, в 22:55 28 января за пределами населенных пунктов Змиевской громады на открытой территории силы ПВО ликвидировали БпЛА типа «Герань-2».

Накануне враг продолжил обстреливать Купянск. В частности, в 19:00 в результате ударов поврежден жилой дом. А в 16:30 оккупанты из РСЗО обстреляли город. Пострадал 67-летний мужчина, его госпитализировали, добавил глава ХОВА.

В 14:10 на открытой территории села Семеновка в Лозовском районе обнаружили обломки БпЛА.

«13:00 село Пристин. В результате удара FPV-дроном и ударов артиллерии повреждены три частных жилых дома», — отметил Синегубов.