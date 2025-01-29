Live
  • Ср 29.01.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 42.02
  • EUR 43.78

Про втрати росіян на півночі Харківщини за добу розповіли в ОТУВ “Харків”

Україна 12:09   29.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про втрати росіян на півночі Харківщини за добу розповіли в ОТУВ “Харків” Фото: Олександр Рихлицький/22 ОМБР

Більше сотні російських окупантів ліквідували українські захисники на Харківському напрямку, передають в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці. російські окупанти завдали 81 удар дронами-камікадзе та здійснили 502 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть ЗСУ.

За добу Сили оборони знищили 123 бійці ЗС РФ: 65 – убитих та 58 – поранених. Крім того, на Харківському напрямку за добу росіяни втратили 73 одиниці озброєння та спецтехніки: дві артсистеми, вісім авто, 54 БпЛА, а також 81 укриття, місце для зберігання боєприпасів, майданчик для запуску безпілотників.

Читайте також: Генштаб: 14 атак було на Куп’янському напрямку, удвічі менше – на Харківському

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 січня: яке свято та день в історії
29.01.2025, 06:00
Ціле село залишилося без світла через обстріли РФ – прилетіло по Золочівщині
Ціле село залишилося без світла через обстріли РФ – прилетіло по Золочівщині
29.01.2025, 12:30
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
27.01.2025, 16:07
Про втрати росіян на півночі Харківщини за добу розповіли в ОТУВ “Харків”
Про втрати росіян на півночі Харківщини за добу розповіли в ОТУВ “Харків”
29.01.2025, 12:09
Нова програма для переселенців запрацювала на Харківщині: подробиці
Нова програма для переселенців запрацювала на Харківщині: подробиці
29.01.2025, 11:49
У ТЦК в Харкові викрили схему для ухилянтів – ДБР (фото)
У ТЦК в Харкові викрили схему для ухилянтів – ДБР (фото)
29.01.2025, 11:18

Новини за темою:

16:52
Шість атак на Харківському напрямку, сім – на Куп’янському: Генштаб на 16:00
11:49
ОТУВ “Харків”: 74 окупанти ліквідували ЗСУ за добу, також знищили техніку
09:36
ISW: російські блогери винять Міноборони РФ у брехні про Борівський напрямок
08:17
Де наступав ворог на Харківщині та яких втрат зазнав, розповіли в Генштабі
12:17
Драпатий, який організував оборону на Харківщині, очолив ОСУВ «Хортиця»

Ви читали новину: «Про втрати росіян на півночі Харківщини за добу розповіли в ОТУВ “Харків”»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 12:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більше сотні російських окупантів ліквідували українські захисники на Харківському напрямку, передають в ОТУВ “Харків”.".