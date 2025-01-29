Про втрати росіян на півночі Харківщини за добу розповіли в ОТУВ “Харків”

Більше сотні російських окупантів ліквідували українські захисники на Харківському напрямку, передають в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці. російські окупанти завдали 81 удар дронами-камікадзе та здійснили 502 обстріли позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть ЗСУ.

За добу Сили оборони знищили 123 бійці ЗС РФ: 65 – убитих та 58 – поранених. Крім того, на Харківському напрямку за добу росіяни втратили 73 одиниці озброєння та спецтехніки: дві артсистеми, вісім авто, 54 БпЛА, а також 81 укриття, місце для зберігання боєприпасів, майданчик для запуску безпілотників.