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Прогноз погоды на 30 января в Харькове и области: днем ​​11 тепла

Погода 20:00   29.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 30 января в Харькове и области: днем ​​11 тепла Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 30 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Местами туман🌫.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью 0 — 5° тепла, днем ​​6 — 11° тепла.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью 2 — 4° тепла, днем ​​7 — 9° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 30 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".