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Прогноз погоди 30 січня у Харкові та області: вдень 11 тепла

Погода 20:00   29.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди 30 січня у Харкові та області: вдень 11 тепла

Прогноз погоди на завтра, 30 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Місцями туман🌫.

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 0 – 5° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

 

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 2 – 4° тепла, вдень 7 – 9° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 20:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 30 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".