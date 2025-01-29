Прогноз погоди 30 січня у Харкові та області: вдень 11 тепла
Прогноз погоди на завтра, 30 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів🌤. Місцями туман🌫.
Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 0 – 5° тепла, вдень 6 – 11° тепла.
По місту: Без істотних опадів🌤.
Вітер південний⬆️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 2 – 4° тепла, вдень 7 – 9° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 20:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 30 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".