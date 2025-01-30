Бои в Волчанске постепенно утихают: почему снижается динамика, объяснили в ВСУ
Что на данный момент происходит в Волчанске и почему штурмов в городе становится меньше, рассказал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.
Он объяснил, что в мае 2024 года – как только россияне зашли в город – начались активные бои и штурмы. Все из-за того, что тогда еще не была разрушена городская инфраструктура и различные постройки, где могли прятаться оккупанты.
«Соответственно, по состоянию на сегодняшний день город Волчанск разрушен до основания. И враг ищет любое помещение, любой инфраструктурный объект, обычно это подвалы от старых разрушенных помещений, где они пытаются укрыться от нашей разведки, а также от нашей артиллерии, от наших средств впечатления. Поэтому, конечно, динамика штурмовых действий упала, также стоит отметить, она с августа 2024 года, с начала операции Сил обороны Украины на Курщине, она также снизилась. Таким образом у оккупантов нет никаких других методов, как штурмовать наши позиции по 2-3 вражеских единицы. Наше командование, а также наши бойцы, эту ситуацию прекрасно понимают и используют в свою пользу, эффективно их уничтожая», – уточнил Историк.
Также он добавил, что ВСУ не дают оккупантам строить какие-либо фортификации и укрепления в городе.
«Ему выстраивать какие-то фортификации на данном этапе невозможно. Поэтому единственный метод защиты от нашего украинского шара есть хранилища или какие-то подвальные помещения», – сказал военный.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 09:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что на данный момент происходит в Волчанске и почему штурмов в городе становится меньше, рассказал в эфире нацмарафона Историк, офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады.".