Бої у Вовчанську поступово вщухають: чому знижується динаміка, пояснили у ЗСУ

Що зараз відбувається у Вовчанську і чому штурмів у місті стає менше, розповів в етері нацмарафону Історик, офіцер 57-ї окремої мотопіхотної бригади.

Він пояснив, що у травні 2024 року – як тільки росіяни зайшли до міста – почалися активні бої та штурми. Все через те, що тоді ще не була зруйнована міська інфраструктура та різні споруди, де могли ховатися окупанти.

“Відповідно, станом на сьогодні, місто Вовчанськ зруйноване вщент і ворог шукає будь-яке приміщення, будь-який інфраструктурний об’єкт, зазвичай це є підвали від старих зруйнованих приміщень, де вони намагаються заховатись від нашої розвідки, а також від нашої артилерії, від наших засобів ураження. Тому, звичайно, динаміка штурмових дій впала, також варто зазначити, вона з серпня 2024 року, з початку операції Сил оборони України на Курщині, вона також знизилася, таким чином в окупантів немає ніяких інших методів, як штурмувати наші позиції по 2-3 ворожі одиниці. Наше командування, а також наші бійці цю ситуацію прекрасно розуміють і використовують на свою користь, ефективно їх знищуючи”, – уточнив Історик.

Також він додав, що ЗСУ не дають окупантам будувати будь-які фортифікації та укріплення в місті.

“Йому вибудовувати якісь фортифікації на даному етапі неможливо. Тому єдиний метод захисту від нашої української кулі є сховища чи якісь підвальні приміщення”, – сказав військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”