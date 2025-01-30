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Где покупают жилье харьковчане взамен уничтоженных квартир, рассказали в ХОВА

Общество 19:37   30.01.2025
Елена Нагорная
Где покупают жилье харьковчане взамен уничтоженных квартир, рассказали в ХОВА Фото: dom.ria.com

Большинство из 1290 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, осталось в регионе и на сертификат от государства приобрело новое жилье в Харькове, Изюмской и Чугуевской громадах.

Тех, кто купил жилье в других областях страны (Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской), меньше, информирует пресс-служба ХОВА.

В Харьковской области с использованием жилищных сертификатов приобрели 874 объектов недвижимого имущества — 654 квартиры и 220 частных домов. Общая стоимость этого жилья составляет более 1,5 миллиарда гривен.

В целом в 36 громадах региона комиссии сформировали 4457 сертификатов на компенсацию за уничтоженное имущество на общую сумму более 6,1 миллиарда гривен.

Что касается поврежденного жилья, то всего с начала реализации программы «єВідновлення» на Харьковщине подали 46770 заявлений на получение денежной помощи на ремонт. Больше всего — жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. Уже получили средства — всего более 3 миллиардов гривен — 29964 заявителей. Еще для 315 заявителей согласована компенсация и переданы на выплату средства в сумме более 26,1 миллиона гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 19:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство из 1290 жителей Харьковщины, чьи квартиры и дома были уничтожены в результате обстрелов, на компенсацию от государства приобрело новое жилье в регионе".