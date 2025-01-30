Де купують житло харків’яни замість знищених квартир, розповіли в ХОВА

Більшість із 1290 мешканців Харківщини, чиї квартири та будинки були знищені внаслідок обстрілів, залишилися в регіоні та на сертифікат від держави придбали нове житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській громадах.

Тих, хто купив житло в інших областях країни (Київській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській) менше, інформує пресслужба ХОВА.

У Харківській області з використанням житлових сертифікатів придбали 874 об’єкти нерухомого майна – 654 квартири та 220 приватних будинків. Загальна вартість цього житла становить понад 1,5 мільярда гривень.

Загалом у 36 громадах регіону комісії сформували 4457 сертифікатів на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 6,1 мільярда гривень.

Щодо пошкодженого житла, то всього з початку реалізації програми «єВідновлення» на Харківщині подали 46770 заяв на отримання грошової допомоги на ремонт. Найбільше – мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Вже отримали кошти – всього понад 3 мільярди гривень – 29964 заявників. Ще для 315 заявників погоджено компенсацію та передано на виплату кошти у сумі більш як 26,1 мільйона гривень.