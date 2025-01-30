Де купують житло харків’яни замість знищених квартир, розповіли в ХОВА
Більшість із 1290 мешканців Харківщини, чиї квартири та будинки були знищені внаслідок обстрілів, залишилися в регіоні та на сертифікат від держави придбали нове житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській громадах.
Тих, хто купив житло в інших областях країни (Київській, Львівській, Дніпропетровській, Полтавській, Закарпатській) менше, інформує пресслужба ХОВА.
У Харківській області з використанням житлових сертифікатів придбали 874 об’єкти нерухомого майна – 654 квартири та 220 приватних будинків. Загальна вартість цього житла становить понад 1,5 мільярда гривень.
Загалом у 36 громадах регіону комісії сформували 4457 сертифікатів на компенсацію за знищене майно на загальну суму понад 6,1 мільярда гривень.
Щодо пошкодженого житла, то всього з початку реалізації програми «єВідновлення» на Харківщині подали 46770 заяв на отримання грошової допомоги на ремонт. Найбільше – мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Вже отримали кошти – всього понад 3 мільярди гривень – 29964 заявників. Ще для 315 заявників погоджено компенсацію та передано на виплату кошти у сумі більш як 26,1 мільйона гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 19:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більшість із 1290 мешканців Харківщини, чиї квартири та доми були знищені внаслідок обстрілів, на сертифікат від держави придбали нове житло у регіоні".