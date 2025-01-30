Ночью останется без холодной воды часть Индустриального района Харькова

С 23:00 30 января до 6:00 31 января будет временно прекращено водоснабжение части Индустриального района.

Из-за ремонта сетей водоотведения не будет воды у жителей микрорайонов Горизонт и Солнечный, улицы Михаила Комарова, микрорайонов №759 и №759-А Роганского жилмассива, информирует КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.

Телефон для справок: 15-33.