Ночью останется без холодной воды часть Индустриального района Харькова
Фото: unsplash
С 23:00 30 января до 6:00 31 января будет временно прекращено водоснабжение части Индустриального района.
Из-за ремонта сетей водоотведения не будет воды у жителей микрорайонов Горизонт и Солнечный, улицы Михаила Комарова, микрорайонов №759 и №759-А Роганского жилмассива, информирует КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.
Телефон для справок: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, КП «Харьковводоканал», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23:00 30 января до 6:00 31 января будет временно прекращено водоснабжение части Индустриального района.".