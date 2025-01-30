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Ночью останется без холодной воды часть Индустриального района Харькова

Общество 18:24   30.01.2025
Елена Нагорная
Ночью останется без холодной воды часть Индустриального района Харькова Фото: unsplash

С 23:00 30 января до 6:00 31 января будет временно прекращено водоснабжение части Индустриального района.

Из-за ремонта сетей водоотведения не будет воды у жителей микрорайонов Горизонт и Солнечный, улицы Михаила Комарова, микрорайонов №759 и №759-А Роганского жилмассива, информирует КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд.

Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23:00 30 января до 6:00 31 января будет временно прекращено водоснабжение части Индустриального района.".