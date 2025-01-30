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Трамвай №20 и троллейбус №12 изменят маршруты сегодня вечером в Харькове

Транспорт 18:08   30.01.2025
Елена Нагорная
Трамвай №20 и троллейбус №12 изменят маршруты сегодня вечером в Харькове

С 19:10 и до завершения движения 30 января изменят маршруты трамвай №20 и троллейбус №12.

В связи с проведением АО «Харьковоблэнерго» ремонтных работ будет прекращено движение трамваев на ул. Клочковской и пр. Победы, на участке от разворотного круга «Ул. Европейская» до разворотного круга «Пр. Победы», и движение троллейбусов на ул. 23 Августа и ул. Космонавтов, на участке от разворотного круга «Ул. Клочковская» до ул. Деревянко.

Как информирует пресс-служба мэрии, в этот период трамваи и троллейбусы будут курсировать так:

трамвай №20: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская»;

троллейбус №12: разворотный круг «Ул. Рудика» — ул. Лесопарковская — ул. Вадима Манько — ул. Академика Проскуры — Харьковское шоссе — ул. Деревянко — пр. Науки — пр. Независимости — ст. м. «Университет» и далее в депо.

На период отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус №221: пр. Победы (разворотный круг троллейбуса) — пр. Победы — ул. Клочковская — ул. Европейская.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2025 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 19:10 и до завершения движения 30 января изменят маршруты трамвай №20 и троллейбус №12.".