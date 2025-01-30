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Трамвай №20 і тролейбус №12 змінять маршрути сьогодні ввечері в Харкові

Транспорт 18:08   30.01.2025
Олена Нагорна
Трамвай №20 і тролейбус №12 змінять маршрути сьогодні ввечері в Харкові

З 19:10 і до завершення руху 30 січня змінять маршрути трамвай №20 та тролейбус №12.

У зв’язку з проведенням АТ «Харківобленерго» ремонтних робіт буде припинений рух трамваїв на вул. Клочківській та пр. Перемоги, на ділянці від розворотного кола «Вул. Європейська» до розворотного кола «Пр. Перемоги», та рух тролейбусів на вул. 23 Серпня та вул. Космонавтів, на ділянці від розворотного кола «Вул. Клочківська» до вул. Дерев’янка.

Як інформує пресслужба мерії, у цей період трамваї та тролейбуси курсуватимуть так:

трамвай №20: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська»;

тролейбус №12: розворотне коло «Вул. Рудика» – вул. Лісопарківська – вул. Вадима Манька – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Дерев’янка – пр. Науки – пр. Незалежності – ст. м. «Університет» і далі в депо.

На період відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №221: пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) – пр. Перемоги – вул. Клочківська – вул. Європейська.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 18:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 19:10 і до завершення руху 30 січня змінять маршрути трамвай №20 та тролейбус №12.".