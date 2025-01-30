Уночі залишиться без холодної води частина Індустріального району Харкова
Фото: unsplash
З 23:00 30 січня до 6:00 31 січня буде тимчасово припинене водопостачання частини Індустріального району.
Через ремонт мереж водовідведення не буде води в мешканців мікрорайонів Горизонт та Сонячний, вулиці Михайла Комарова, мікрорайонів №759 та №759-А Роганського житлового масиву, інформує КП «Харківводоканал».
Комунальники нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
Телефон для довідок: 15-33.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, водоснабжение, КП «Харьковводоканал», новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 18:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 23:00 30 січня до 6:00 31 січня буде тимчасово припинене водопостачання частини Індустріального району.".