Уночі залишиться без холодної води частина Індустріального району Харкова

З 23:00 30 січня до 6:00 31 січня буде тимчасово припинене водопостачання частини Індустріального району.

Через ремонт мереж водовідведення не буде води в мешканців мікрорайонів Горизонт та Сонячний, вулиці Михайла Комарова, мікрорайонів №759 та №759-А Роганського житлового масиву, інформує КП «Харківводоканал».

Комунальники нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.