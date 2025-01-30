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Уночі залишиться без холодної води частина Індустріального району Харкова

Суспільство 18:24   30.01.2025
Олена Нагорна
Уночі залишиться без холодної води частина Індустріального району Харкова Фото: unsplash

З 23:00 30 січня до 6:00 31 січня буде тимчасово припинене водопостачання частини Індустріального району.

Через ремонт мереж водовідведення не буде води в мешканців мікрорайонів Горизонт та Сонячний, вулиці Михайла Комарова, мікрорайонів №759 та №759-А Роганського житлового масиву, інформує КП «Харківводоканал».

Комунальники нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2025 в 18:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 23:00 30 січня до 6:00 31 січня буде тимчасово припинене водопостачання частини Індустріального району.".