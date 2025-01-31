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Главврача из Харькова осудят за невыполненный ремонт на 600 тыс грн

Происшествия 21:54   31.01.2025
Оксана Якушко
Главврача из Харькова осудят за невыполненный ремонт на 600 тыс грн

Главврача, который не проконтролировал подрядчика, могут посадить на 5 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В ноябре 2021 года одна из харьковских многопрофильных больниц заключила договор с ФЛП о проведении текущего ремонта помещений медучреждения.

Директор в проектно-сметную и отчетную документацию записал недостоверные сведения об объемах работ по штукатурке, грунтовке, покраске стен, устройству напольного покрытия, а также по использованным материалам — краске, линолеуму и т.д.

Он не проконтролировал фактическое выполнение работ по договору и подписал акты выполненных работ по недостоверным сведениям. В дальнейшем на основании этих документов на счет предпринимателя-подрядчика перечислили почти 600 тысяч гривен бюджетных средств, чем нанесен ущерб заказчику.

Главного врача будут судить в Орджоникидзевском райсуде Харькова. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Интересно, что проблемы с законом у врача не впервые, он уже фигурант ряда уголовных производств.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 21:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главврача, который не проконтролировал подрядчика, могут посадить на 5 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".