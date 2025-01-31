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Головлікаря судитимуть, бо перерахував за невиконаний ремонт 600 тис. грн

Події 21:54   31.01.2025
Оксана Якушко
Головлікаря судитимуть, бо перерахував за невиконаний ремонт 600 тис. грн

Головлікаря, який не проконтролював підрядника, можуть посадити на 5 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У листопаді 2021 року одна з харківських багатопрофільних лікарень уклала договір із ФОП щодо проведення поточного ремонту приміщень медзакладу.

Директор у проєктно-кошторисну та звітню документацію записав недостовірні відомості щодо обсягів робіт зі штукатурення, ґрунтування, фарбування стін, улаштування покриття підлоги, а також щодо використаних матеріалів — фарби, лінолеуму тощо.

Він не проконтролював фактичне виконання робіт за договором та підписав акти виконаних робіт з недостовірними відомостями. У подальшому на підставі цих документів на рахунок підприємця-підрядника надлишково перераховали майже 600 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику.

Головного лікаря судитимуть в Орджонікідзевському райсуді Харкова. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Цікаво, що проблеми із законом у лікаря не вперше, він уже є фігурантом низки кримінальних проваджень.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Головлікаря судитимуть, бо перерахував за невиконаний ремонт 600 тис. грн»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 21:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головлікаря, який не проконтролював підрядника, можуть посадити на 5 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.".