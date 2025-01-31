Головлікаря судитимуть, бо перерахував за невиконаний ремонт 600 тис. грн
Головлікаря, який не проконтролював підрядника, можуть посадити на 5 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У листопаді 2021 року одна з харківських багатопрофільних лікарень уклала договір із ФОП щодо проведення поточного ремонту приміщень медзакладу.
Директор у проєктно-кошторисну та звітню документацію записав недостовірні відомості щодо обсягів робіт зі штукатурення, ґрунтування, фарбування стін, улаштування покриття підлоги, а також щодо використаних матеріалів — фарби, лінолеуму тощо.
Він не проконтролював фактичне виконання робіт за договором та підписав акти виконаних робіт з недостовірними відомостями. У подальшому на підставі цих документів на рахунок підприємця-підрядника надлишково перераховали майже 600 тисяч гривень бюджетних коштів, чим завдано збитків замовнику.
Головного лікаря судитимуть в Орджонікідзевському райсуді Харкова. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Цікаво, що проблеми із законом у лікаря не вперше, він уже є фігурантом низки кримінальних проваджень.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: больница, главврач, ремонт, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 21:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головлікаря, який не проконтролював підрядника, можуть посадити на 5 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.".