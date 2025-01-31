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«Мертвые души» в вузе Харькова – судят проректора и двух подрядчиков

Происшествия 18:29   31.01.2025
Оксана Якушко
«Мертвые души» в вузе Харькова – судят проректора и двух подрядчиков

В одном из вузов Харькова разоблачили схему с многомиллионным хищением средств, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2012 году проректор по научно-педагогической работе одного из университетов в Харькове дружил с директором фирмы, выполнявшей подрядные ремонтные работы в этом вузе.

Вместе они организовали схему присвоения бюджетных денег вуза. Проректор университета предложил набрать на должности в вуз фиктивных рабочих, которые не должны находиться на рабочих местах, но получали бы зарплату.

Руководитель фирмы согласился и пригласил к схеме прораба, подыскавшего «работников».

С 2012 по 2023 год на работу в университет приняли 9 человек на должности рабочих по обслуживанию помещений. Это были родственники и знакомые организаторов схемы.

«Мертвые души» не работали, ежемесячно им начисляли заработную плату и премии. Затем проректор и его два сообщника снимали начисленные суммы с зарплатных банковских карт фиктивных рабочих и присваивали деньги.

На этой схеме они обогатились почти на 14,3 млн гривен.

Прокуроры Харькова утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении трех фигурантов по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Обвиняемых будут судить в Киевском районном суде Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из вузов Харькова разоблачили схему с многомиллионным хищением средств, сообщила Харьковская областная прокуратура.".