«Мертвые души» в вузе Харькова – судят проректора и двух подрядчиков

В одном из вузов Харькова разоблачили схему с многомиллионным хищением средств, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В 2012 году проректор по научно-педагогической работе одного из университетов в Харькове дружил с директором фирмы, выполнявшей подрядные ремонтные работы в этом вузе.

Вместе они организовали схему присвоения бюджетных денег вуза. Проректор университета предложил набрать на должности в вуз фиктивных рабочих, которые не должны находиться на рабочих местах, но получали бы зарплату.

Руководитель фирмы согласился и пригласил к схеме прораба, подыскавшего «работников».

С 2012 по 2023 год на работу в университет приняли 9 человек на должности рабочих по обслуживанию помещений. Это были родственники и знакомые организаторов схемы.

«Мертвые души» не работали, ежемесячно им начисляли заработную плату и премии. Затем проректор и его два сообщника снимали начисленные суммы с зарплатных банковских карт фиктивных рабочих и присваивали деньги.

На этой схеме они обогатились почти на 14,3 млн гривен.

Прокуроры Харькова утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении трех фигурантов по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Обвиняемых будут судить в Киевском районном суде Харькова.