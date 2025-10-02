СБУ в Харькове задержала депутата облсовета и пришла в ТЦК – итоги 2 октября

Громкие задержания «помощников уклонистов», возобновление строительства онкоцентра в Харькове, возвращение пленных и заявление Зеленского. МГ «Объектив» напоминает главные новости 2 октября.

В Харькове задержали депутата областного совета, который является проректором одного из ведущих вузов. 46-летнего мужчину подозревают в организации «уклонистской схемы». А именно – фиктивного зачисления студентами мужчин призывного возраста. Как сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, к схеме проректор привлек двух коллег из другого учебного заведения. В течение минувшего года они оформляли документы для псевдостудентов и вносили ложные данные в Единую государственную электронную базу по вопросам образования. На основании справок из этой базы уклонистам незаконно оформляли отсрочки от мобилизации. Ни один из этих «студентов» не учился в вузе. СБУ задокументировала семь эпизодов оформления мужчин на фейковое получение образования. Абдула сообщил дополнительные данные о задержанном – он внефракционный депутат облсовета. Избирался в него от запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ».

Под это описание подходит проректор университета радиоэлектроники Василий Россихин. Источники МГ «Объектив» подтвердили, что речь идет именно о нем. Спикер СБУ сообщил: установили, что подозреваемый продолжает контактировать с бывшими членами запрещенных пророссийских партий и бежавшими в РФ активными участниками так называемой «харьковской весны». Также, по данным Абдулы, задержанный планировал переехать в Москву и уже подыскивал там недвижимость стоимостью около полумиллиона долларов США. Двух вероятных сообщников проректора также задержали. Всем троим грозит по восемь лет лишения свободы.

СБУ пришла в ТЦК в Харькове. О подозрении сообщили майору, одному из руководителей районного центра комплектования. Правоохранители считают, что тот снимал военнообязанных с розыска. Для этого производил незаконные манипуляции в государственном реестре «Оберіг» с использованием персонального электронного ключа доступа. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что задокументировали 29 фактов безосновательного снятия с розыска уклонистов. Следственные действия продолжаются, и по делу могут появиться новые подозреваемые. В СБУ отметили, что разоблачали военнослужащего при содействии Харьковского областного ТЦК и СП.

В полиции предположили, куда оккупанты целились КАБом, прилетевшим по «Барабашово»

Куда целились оккупанты КАБом, который прилетел по «Барабашово». Предположение сделал в эфире «Суспільного» главный полицейский Харьковщины Петр Токарь. Он отметил, что ракетные удары в среду пришлись по объектам генерации электричества. Что же касается КАБов, которые ударили по Харькову, то, по всей вероятности, целились по электроподстанции, которая находится рядом с «Барабашово». Однако по факту уничтожили 86 торговых павильонов. В другой локации сгорели двадцать четыре гаража и шесть автомобилей.

